¡Gran noticia! Pato Toledo fue reanimado con éxito tras sufrir infarto en despedida de capitanes de la UC

Cruzados informó este domingo que Patricio Toledo, histórico exarquero de la UC, fue reanimado exitosamente y se encuentra estable en un centro asistencial en San Carlos de Apoquindo, tras haber sufrido un infarto agudo al miocardio en la despedida de los capitanes José Pedro Fuenzalida, Milován Mirosevic y Cristián Alvarez.

Informamos que el histórico Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio.



Fue reanimado exitosamente y al momento se encuentra estable y consciente.



Los jugadores decidieron continuar con el "Adiós Capitanes" en homenaje a Patricio Toledo. — Universidad Católica (@Cruzados) September 28, 2025

De acuerdo a la información que entregó el doctor Luis Herrada, director del servicio de urgencia de la clínica Universidad de Los Andes, Toledo ingresó a las 18:07 horas al recinto asistencia con un paro cardiorespiratorio y recuperado de una muerte súbita, ocasionada por un infarto agudo al miocardio.

"Por ese motivo, nuestros equipos cardiológicos se movieron rápidamente, el paciente fue trasladado al pabellón de aerodinamia, donde van a intentar desobstruir la arteria coronaria que provocó el infarto", explicó el médico.

"Estamos en constante comunicación con la familia de Patricio, hemos dado la información correspondiente a sus familiares más directos. Su situación es grave, pero afortunadamente está en la clínica y tenemos los recursos para resolver este problema", agregó el director del servicio de urgencia.

En el Claro Arena, en tanto, con la noticia positiva sobre la reanimación de Pato Toledo, los organizadores del encuentro decidieron reanudar la despedida de los capitanes, en homenaje al exarquero.