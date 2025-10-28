Hasta seis años: La UC anunció aplicación de derecho de admisión a cinco hinchas

Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, anunció que aplicará el derecho de admisión a cinco hinchas que incurrieron en conductas sancionables el pasado domingo en el clásico universitario ante Universidad de Chile, en el Claro Arena.

"Se identificó a cinco personas que incurrieron en conductas sujetas a sanción y por tanto se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión. Estos casos fueron detectados por los sistemas de control y monitoreo que posee el nuevo estadio de la UC", explicó el club en un comunicado.

En el mismo, se le reitera a los fanáticos "la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía".

En el detalle de las sanciones, las más altas son de seis años y corresponde a un forofo identificado con las iniciales T.A.M.P que lanzó objetos a la cancha, y a otro de iniciales G.A.R.G que intentó agredir a jugadores.

Además hay tres castigos de cuatro años a los hinchas V.A.F.F, G.A.F.R y B.I.G.V. por mal uso de acreditación.