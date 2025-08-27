Hinchas de U. Católica destruyeron asientos en el Claro Arena

No todo fue celebración en el estreno del nuevo estadio Claro Arena. Cruzados informó que, tras el histórico primer partido ante Unión Española, debieron reemplazar una cantidad no especificada de asientos que fueron destruidos por sus propios hinchas, un hecho que empañó la fiesta vivida el pasado sábado por la fecha 21.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la institución lamentó la situación y realizó un enérgico llamado a sus seguidores a cuidar su nueva casa. "Seguimos felices (...) pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar", señaló el club, confirmando que "tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la Tribuna 'Mario Lepe' bajo".

La dirigencia cruzada aprovechó la instancia para proyectar su próximo desafío como local, que será ante Cobresal.

En su mensaje, pidieron directamente a los fanáticos un comportamiento ejemplar para que la "fiesta sea completa" y el moderno recinto se mantenga como un motivo de orgullo para todos los seguidores del equipo.