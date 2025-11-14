Ignacio Pérez, juvenil de la UC: Medel y Zampedri todavía tienen mucho por aportar
El canterano "cruzado" señaló que ambos referentes deben seguir en el club.
Pese a que las conversaciones están en marcha, los experimentados Gary Medel y Fernando Zampedri siguen negociando su renovación con Universidad Católica y una voz desde el propio plantel destacó lo importante que es la continuidad de ambos.
Ignacio Pérez, defensa de 19 años que tuvo su debut esta temporada, conversó con TNT Sports y resaltó a los referentes "cruzados".
"Son dos muy grandes referentes y creo que todavía tienen mucho por aportar a nosotros como jugadores y al club. Nos haría muy contentos verlos a ambos el próximo año", señaló.
"La enseñanza que nos da Gary es increíble. Todos los días se aprende algo y no solo con él, sino que también con todos los referentes que tenemos hoy en Católica", sumó.
