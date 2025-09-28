El doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la clínica Universidad de Los Andes, detalló la grave situación que vivió Patricio Toledo en la despedida de los capitanes de la UC en el Claro Arena. El exfutbolista de 63 años sufrió un paro cardiorrespiratorio ocasionado por un infarto agudo al miocardio, y llegó al recinto asistencial con muerte súbita recuperada.

LEER ARTICULO COMPLETO