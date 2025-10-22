Jhojan Valencia avisó a la U: No dejaremos de hacer nuestro trabajo porque esté en la Sudamericana

El volante de Universidad Católica Jhojan Valencia marcó la pauta para el clásico del domingo y fue claro al señalar que no habrá concesiones por el exigente calendario de Universidad de Chile.

"No lo queremos aprovechar, pero tampoco vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque ellos tienen su competencia internacional", declaró el colombiano en la antesala del duelo de este domingo por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El mediocampista también reconoció que existe un ánimo de revancha en el plantel "cruzado", especialmente tras la dolorosa derrota en el último enfrentamiento.

"El último partido se nos fue al último minuto y hemos venido trabajando bien para ganar el fin de semana", afirmó.

Valencia recalcó la importancia de jugar en su estadio: "Sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo".

Para el jugador, un clásico se juega con una intensidad diferente, más allá del contexto de cada equipo. "Es un partido aparte, se juega con una motivación extra", aseguró. "Con la motivación de nuestra gente y estar en nuestro estadio, las cosas van a ser diferentes, vamos a salir con el ímpetu para ganar el partido".

Si bien valoró la participación internacional de su rival, apuntando que "valoramos que estén representando a Chile", fue enfático en la mentalidad de su equipo: "Vamos por lo nuestro. Estamos trabajando para ganar y vamos a hacer lo que nos toca el fin de semana", cerró el jugador, dejando en claro que Universidad Católica saldrá con todo a buscar los tres puntos, sin importar el desgaste de la U tras su duelo con Lanús.