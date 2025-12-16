Jhojan Valencia llegó a acuerdo para su continuidad en Universidad Católica

Uno de los temas que marcó el inicio del mercado para Universidad Católica llegó a su fin este martes luego de que se aseguró la continuidad del volante colombiano Jhojan Valencia, esto tras llegar a un acuerdo que mejora sus condiciones contractuales.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el mediocampista consiguió una renovación que lo posiciona entre los sueldos más altos del plantel después de que la opción de salir hacia el extranjero, particularmente a México, tomó bastante fuerza.

Desde la directiva de Cruzados evaluaron el escenario con cautela, pero desde el entorno de Valencia presionaron para acelerar las negociaciones. En ese contexto, las conversaciones llegaron a buen puerto para mantener a quien fue pieza clave desde la llegada de Daniel Garnero.

El colombiano disputó 35 encuentros con la UC en todas las competiciones este año y, aunque no consiguió anotar goles, aportó 7 asistencias en la Liga de Primera 2025.