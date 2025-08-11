Juan Tagle confirmó fecha del estreno del nuevo Claro Arena

Juan Tagle, presidente de Cruzados, manifestó su alegría por la autorización municipal para el nuevo Claro Arena y oficializó la fecha para el estreno de Universidad Católica en el recinto de Las Condes.

"Queridos cruzados, después de un enorme trabajo y mucho esfuerzo finalmente hemos obtenido la recepción municipal de nuestra nueva casa. Ha sido un proceso extenso, complejo, de mucho esfuerzo pero que llega a buen puerto", declaró Tagle.

"Hemos contado con la colaboración de mucha gente, dentro de cruzados, la administración, del directorio, asesores, para lograr este hito que nos permite ya con seguridad decir que nuestra nueva casa será inaugurada en la próxima fecha de local, frente a Unión Española, el 23 de agosto", afirmó el timonel de la UC.

Finalmente, expresó su agradecimiento "a todos los que han trabajado en este proceso, y agradecer la colaboración de la Municipalidad para que este proceso llegue a buen puerto".

