Juan Tagle y ausencia de hinchas de U. Española en el Claro Arena: Tal vez no era el mejor momento

A pocos días de la esperada inauguración del Claro Arena, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, entregó detalles cruciales sobre el operativo para el partido de este sábado y se refirió a la ausencia de hinchas visitantes en el cruce con Unión Española.

"Habrá que ir evaluando efectivamente el contexto", señaló a Cooperativa Deportes al ser consultado sobre si en el futuro recibirán a fanáticos rivales.

"Nosotros teníamos intención inicial de que este partido fuera con hinchada visitante de Unión Española, son alrededor de 500 ubicaciones que están bien separadas, que tienen acceso separado, es el único sector del estadio que tiene barreras que son de policarbonato, tiene una buena visión, pero nosotros, como primer partido con 20.000 personas, un estadio aún en puesta en marcha, tal vez no era el mejor momento", explicó.

En ese sentido, recordó que los incidentes entre las hinchadas de Independiente y U. de Chile en Copa Sudamericana: "Probablemente la autoridad también tomó en cuenta lo que sucedió ayer y es una decisión de prudencia".

"Tendremos que ir evaluando partido a partido, ver cómo está la situación de operación del estadio. Yo creo que en una sociedad normal, claro que se debiera poder jugar con público visitante, pero tenemos que retomar esa normalidad. Lo que se vio ayer es absolutamente anormal, es comportamiento antihumano", siguió.

"Hemos jugado en el pasado muchas veces con público visitante en San Carlos, no han habido situaciones, salvo un par de ocasiones, de violencia, pero tendremos que ir evaluando. Por ahora este partido será solo con público local y ya más adelante habrá otra oportunidad de evaluar", sentenció.

"Plan Piloto" y problemas de acceso

El partido del fútbol femenino del pasado miércoles sirvió como un "plan piloto" que permitió identificar áreas de mejora, especialmente en los accesos y estacionamientos. Según Tagle, el principal inconveniente fue la congestión vehicular generada por asistentes que no contaban con su ticket de estacionamiento prepagado.

"Yo diría que donde mayor problema hubo fue en el acceso, porque por más que nosotros hemos informado insistentemente que a partir de ahora todo el acceso a los estacionamientos será con ticket prepagado", señaló. "Había mucha gente que no llegaba con el ticket prepagado y se le mandaba de vuelta a la salida del estacionamiento, y eso produjo una gran congestión".

Además, hizo un llamado a utilizar las tres vías de acceso disponibles (Avenida Las Flores, Camino El Alba y República de Honduras), ya que en la prueba piloto la mayoría se concentró en una sola.

Para el sábado, los abonos de estacionamiento del estadio ya se encuentran agotados, pero se habilitarán "estacionamientos satélites" en el Hospital Clínico UC Christus y la Universidad de los Andes.

Reconocimiento facial y venta de entradas

Otro de los puntos de interés es la implementación del sistema de reconocimiento facial. Tagle aclaró que, si bien todos los torniquetes están instalados, su operatividad completa aún no está garantizada. El desafío es una mezcla de factores tecnológicos y legales en coordinación con la ANFP para el acceso a la base de datos del Registro Nacional del Hincha.

"No es seguro que lo tengamos el día sábado porque es un tema de trabajo de sistemas y de que ANFP establezca los protocolos para que nosotros tengamos derecho a usar esa información solo para efectos de validar la entrada", explicó. Aclaró que, de no estar operativo, se mantendrá el control de identidad tradicional con cédula.

Finalmente, sobre la disponibilidad de entradas, el presidente de Cruzados fue claro: "Las entradas ya están todas agotadas". La venta inicial de cerca de 4.000 boletos se agotó rápidamente. La única posibilidad para los hinchas será estar atentos a la liberación de cupos por parte de los 14.000 abonados que no puedan asistir y pongan su ticket a la venta a través de la plataforma oficial del club.

Además, los ingresos que estaban contemplados para fanáticos de U. Española se pondrán a la venta, según indicó en nuestra emisora.

El partido inaugural del Claro Arena será este sábado a las 20:00 horas.