Jugadores de la UC y Cobresal se fueron entre empujones a camarines del Claro Arena

El agónico triunfo de Universidad Católica sobre Cobresal por 2-1 en el Claro Arena dejó un ambiente tenso entre ambos planteles, que se retiraron entre discusiones y empujones rumbo a camarines tras el silbatazo final del juez Piero Maza.

El clima se encendió tras el autogol de José Tiznado en el minuto 85, cuando los cruzados defendían con todo la ventaja e intentaban estirar la diferencia frente a los "mineros".

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, los roces continuaron en la zona de vestuarios, donde los futbolistas protagonizaron un nuevo cruce verbal y hasta empujones antes de ingresar a camarines.

Finalmente, la situación no pasó a mayores y no se registraron golpes entre los protagonistas de ambos equipos.