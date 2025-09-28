La despedida de José Pedro Fuenzalida, Milován Mirosevic y Cristián Alvarez en el Claro Arena
Publicado:
Fotos Destacadas
Bombardeo ruso en Kiev deja al menos cuatro fallecidos
Deportes La Serena lamentó dos lesiones en empate ante la U en La Portada
Manifestantes y policías se enfrentaron en Lima
Fotos Recientes
La despedida de José Pedro Fuenzalida, Milován Mirosevic y Cristián Alvarez en el Claro Arena
Mundial Sub 20: Brasil sembró dudas con un sufrido empate ante México en el Nacional
El Presidente Boric disfrutó en el Claro Arena la despedida de los capitanes de la UC
Los exfutbolistas José Pedro Fuenzalida, Milován Mirosevic y Cristián Alvarez tuvieron una jornada llena de emociones este domingo en el Claro Arena, al tener su partido de despedida ante cerca de 20 mil espectadores. Los emblemas de Cruzados fueron acompañados por excompañeros e históricos de La Franja, en una velada que también quedó marcada por el terrible paro cardiorrespiratorio que sufrió el exarquero Patricio Toledo, reanimado en la cancha y trasladado a un hospital, en donde fue intervenido y estabilizado.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados