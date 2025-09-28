Los exfutbolistas José Pedro Fuenzalida, Milován Mirosevic y Cristián Alvarez tuvieron una jornada llena de emociones este domingo en el Claro Arena, al tener su partido de despedida ante cerca de 20 mil espectadores. Los emblemas de Cruzados fueron acompañados por excompañeros e históricos de La Franja, en una velada que también quedó marcada por el terrible paro cardiorrespiratorio que sufrió el exarquero Patricio Toledo, reanimado en la cancha y trasladado a un hospital, en donde fue intervenido y estabilizado.

