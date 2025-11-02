La formación de la UC para recibir a O'Higgins por la Liga de Primera
Este domingo, Universidad Católica recibe a O'Higgins en el Claro Arena por la fecha 26 de la Liga de Primera. Los cruzados llegan con muchas bajas por lesiones y suspensiones. Por lo que está es la probable formación.
