La formación de U. Católica para recibir a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Universidad Católica recibe a Unión La Calera este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera. Esta será la probable formación de los "cruzados" para el duelo ante los "cementeros"

