La formación de Universidad Católica para su estreno en el Claro Arena frente a Unión Española
Este sábado, Universidad Católica vivirá su ansiado estreno en el renovado Claro Arena a partir de las 20:00 horas. Allí, se medirá a Unión Española por la fecha 21 de la Liga de Primera y Daniel Garnero ya definió su oncena para enfrentar este compromiso.
