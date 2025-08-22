Síguenos:
La formación de Universidad Católica para su estreno en el Claro Arena frente a Unión Española

Este sábado, Universidad Católica vivirá su ansiado estreno en el renovado Claro Arena a partir de las 20:00 horas. Allí, se medirá a Unión Española por la fecha 21 de la Liga de Primera y Daniel Garnero ya definió su oncena para enfrentar este compromiso.

