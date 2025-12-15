Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La maniobra de Universidad Católica para retener a Eduard Bello de cara al 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante venezolano mantiene una deuda con Barcelona de Guayaquil.

La maniobra de Universidad Católica para retener a Eduard Bello de cara al 2026
En portada

En Universidad Católica trabajan intensamente en el plantel que competirá de cara a la temporada 2026, donde el equipo competirá en tres frentes dentro del ámbito nacional y también en la fase grupal de la Copa Libertadores, por lo que ya empezaron las gestiones por una de sus figuras.

Según supimos en Cooperativa Deportes, la prioridad de la directiva de Cruzados es asegurar la permanencia del atacante venezolano Eduard Bello, quien tiene una opción de compra fijada en 1.5 millones de dólares y que es considerada excesiva para el presupuesto actual.

Ante la negativa de Barcelona por extender la cesión, se barajó la alternativa implica utilizar una deuda pendiente que mantiene el equipo de Guayaquil con el propio jugador. Esto, permitiría rebajar el costo a una cifra entre los 800 y 900 mil dólares.

Por otra parte, el panorama de las renovaciones sigue en vilo tanto para el colombiano Jhojan Valencia y Clemente Montes. Mientras que el volante exige una mejora salarial, el atacante chileno también está en un punto muerto a la espera de una respuesta definitiva sobre su continuidad.

