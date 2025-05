La molestia de Nunes: Los árbitros deberían hacer un asado antes del partido y combinar el criterio

La derrota de Universidad Católica ante O'Higgins por 2-0 en La Florida no solo dejó preocupación en Tiago Nunes por el rendimiento de su equipo, sino también una fuerte molestia con el arbitraje, especialmente con el penal que significó el primer gol local.

"Hablando del penal, es muy interesante porque los árbitros antes de un partido deberían hacer un asado y combinar entre ellos cuál es el criterio. José Cabero no cobró varias faltas durante el partido y en el penal del VAR, es una de una situación de que, si era fuera del área, no cobraría", dijo el brasileño.

Tras esto, Nunes insistió: "Hay dos penales a favor de U. Católica que no se cobran. Por último, se expulsa a Gary (Medel) por el cuarto árbitro, Cristian Garay, quien es un óptimo juez, pero después el propio VAR deshabilita su decisión quitando la roja".

"Ellos estaban perdidos. La comunicación no existió y eso afecta directamente el rendimiento y el resultado. Podría ir a otros partidos que el arbitraje también tuvo criterios diferentes, pero podría parecer que estoy echando la culpa a los árbitros por la derrota", cerró.

"El único que forma jugadores acá en Chile es Universidad Católica"

Nunes también fue enfático al señalar: "Después de un año y medio acá, yo percibo que el único que forma jugadores acá en Chile es Universidad Católica, que vende jugadores es Universidad Católica".

"Después hay discurso de otros equipos que forman, pero al final sabemos que hace años ya que el único equipo que vende jugadores efectivamente es Universidad Católica", remató el brasileño.

"Hay una limitación económica desde que llegué"

"Cuando no se puede por la capacidad individual, que sea por la capacidad colectiva. Si es posible, dentro de las condiciones que el club ofrece, porque hay una limitación económica desde que llegué acá, eso no hay ninguna novedad", reveló el técnico.

Posteriormente, agregó: "Tenemos que buscar algún refuerzo para traer jerarquía, jugadores que en esos momentos puntuales puedan también dar un crecimiento y poner el balón bajo el pie y llamar la responsabilidad en momentos como este".

"No puedo reclamar nada de mi equipo porque se esfuerza, compite, entrena bien y no veo a nadie acá que no se esfuerce. Los veo a todos con muy buena disposición, pero el fútbol y la vida es objetiva. De buena voluntad no se hace todo", sentenció.