supergeek

La nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026

Universidad Católica presentó en el Claro Arena su flamante camiseta titular de cara a la temporada 2026, donde regresará a la Copa Libertadores directamente en fase de grupos. La nueva casaquilla destaca por el diseño de su franja, que retorna a su ubicación tradicional.

