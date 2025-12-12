La nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026
Universidad Católica presentó en el Claro Arena su flamante camiseta titular de cara a la temporada 2026, donde regresará a la Copa Libertadores directamente en fase de grupos. La nueva casaquilla destaca por el diseño de su franja, que retorna a su ubicación tradicional.
