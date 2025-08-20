La UC anunció venta de entradas para el duelo en el Claro Arena ante Unión Española

En medio de la expectación de los hinchas, Universidad Católica entregó detalles sobre la venta de entradas para el estreno del Claro Arena con el equipo masculino, ante Unión Española este sábado 23 de agosto a las 20:00 horas.

La venta de boletos para el segundo partido en el estadio, luego del debut absoluto protagonizado por el equipo femeninio ante Santiago Morning, estará separado en preventa para socios y luego una etapa para público general; a través del sistema Puntoticket.

Los socios de todas las categorías, y abonados Premium y Plus, tendrán acceso anticipado entre las 12:00 horas del jueves 21 de agosto y el mediodía del viernes 22, con un límite de compra de cuatro tickets adicionales.

El término de la preventa dará inmediato inicio a la venta general; es decir, el viernes 22 de agosto a las 12:00 horas. Serán máximo 10 entradas por persona en esta etapa.

Un requisito obligatorio es estar en el Registro Nacional de Hinchas, mientras que los abonados pueden ceder su entrada para la venta y existen descuentos asociados a algunos auspiciadores.