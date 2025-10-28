La UC denunciará a Assadi por escupitajo en el Claro Arena

Universidad Católica tomó la ofensiva luego del escupitajo de Lucas Assadi en el Claro Arena tras la caída de Universidad de Chile en el clásico del domingo y decidió denunciar al futbolista azul ante el Tribunal de Disciplina.

El hecho no fue informado por el árbitro del partido, Juan Lara, no obstante, de acuerdo a fuentes de Cooperativa Deportes, la UC presentará una denuncia para que la situación sea investigada y eventualmente sancionada.

Recordar que el referí estaba incapacitado de informar lo sucedido dado que las imágenes no son parte de la transmisión oficial por lo que la UC puede actuar de oficio.