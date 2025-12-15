Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC felicitó a Kast tras victoria electoral: "Seguiremos siendo el equipo del Presidente"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" sorprendieron con su saludo al próximo mandatario de nuestro país.

La UC felicitó a Kast tras victoria electoral:
 Aton
El club de fútbol Universidad Católica entró en la contingencia política nacional y felicitó a José Antonio Kast en su condición de Presidente Electo, luego de su triunfo en la segunda vuelta de la elección realizada el domingo recién pasado.

Cruzados, a través de las redes sociales del equipo masculino, resaltó que Kast es uno de sus hinchas al igual que el Presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el fallecido exmandatario Sebastián Piñera.

"Felicitamos al Presidente electo José Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por cuatro años más", escribió la institución.

Kast es un seguidor del fútbol, pero sin mostrar su fanatismo más allá de contadas apariciones con la camiseta de La Roja; a diferencia de Boric, que ha portado públicamente "la franja" y ha asistido a los estadios en algunas ocasiones durante su mandato.

