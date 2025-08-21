Síguenos:
Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC femenina estrenó el Claro Arena con un empate ante Santiago Morning

Autor: Cooperativa.cl

El recinto tuvo su primer evento de prueba antes del debut del equipo masculino.

La UC femenina estrenó el Claro Arena con un empate ante Santiago Morning
Un día después de su ceremonia de inauguración, el Claro Arena recibió esta noche el primer partido de Universidad Católica, que con su equipo femenino protagonizó un amargo empate sin goles con Santiago Morning, en el marco de la fecha 20 del torneo.

Fueron cerca de 4.000 los hinchas del cuadro estudiantil (solo abonados) que concurrieron hasta el remozado recinto ubicado en la comuna de Las Condes, el que estuvo cerrado por varios años por la remodelación del antiguo San Carlos de Apoquindo.

El pleito sirvió de antesala para el choque que protagonizará este sábado el plantel masculino ante Unión Española y lo mismo, durante la jornada se probaron tanto el sistema de alarmas como el de luces, además de pruebas logísticas para corroborar el funcionamiento del equipamiento del reducto como el tablero marcador, las luces, el sonido, entre otros.

En lo deportivo, el encuentro vio a una UC protagonista en ambos tiempos pero que no supo aprovechar los buenos pasajes que tuvo, firmando una igualdad que dejó a las cruzadas en el quinto puesto con 39 puntos, mientras que las microbuseras quedaron novenas con 21 unidades.

