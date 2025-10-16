La UC manifestó desacuerdo con Delegación Presidencial por medida en la visita a Everton

Cruzados, a través de sus redes sociales, manifestó su desacuerdo contra la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso por una medida de seguridad para el partido de Universidad Católica y Everton, programado para el domingo a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

De acuerdo al comunicado, la autoridad regional determinó que los hinchas de la UC deben ingresar a Sausalito entre las 12:00 y 13:30 horas, por lo que Cruzados considera que "esta disposición afecta directamente a nuestra gente al exponerla durante un tiempo prologando a la intemperie y a escenas innecesarias antes del inicio del encuentro".

La UC indicó que entienden la importancia de garantizar la seguridad de todos, pero "creemos que este objetivo se puede alcanzar sin imponer medidas que terminan perjudicando a una de las parcialidades, más aún si no hay antecedentes recientes de conflictos entre las hinchadas".

"Existen mecanismos de control y acceso diferenciados que permitirían un ingreso ordenado y seguro sin afectar injustificadamente a los hinchas de Universidad Católica, tal como ha ocurrido antes en el mismo Estadio Sausalito", agregó Cruzados.

Finalmente, la UC hizo un llamado a las autoridades regionales a "revisar esta decisión y adoptar soluciones más equilibradas que resguarden la seguridad de las personas, sin afectar la experiencia de quienes acompañan y alientan a nuestro equipo".