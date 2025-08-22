La UC publicó una completa guía de acceso al Claro Arena

Universidad Católica, a través de sus redes sociales, publicó una completa guía de acceso al Claro Arena con miras al duelo de este sábado ante Unión Española, el primero del plantel de honor en el flamante recinto cruzado.

En Instagram, el elenco de la Franja hizo cuatro publicaciones para hacer un completo detalle de cómo ingresar a las tribunas Lepe, Prieto, Fouilloux y Livingstone.

En los posteos se ve el codo de ingreso y también donde queda más cerca para estacionar.

Además, en un video realizado por el periodista Luis Ugalde se muestra otra completa guía que suma el uso de RED para quienes lleguen en locomoción colectiva.

Revisa acá las publicaciones

