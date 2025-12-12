Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC quedó a una firma de sellar a Justo Giani como su primer refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" tienen todo preparado para sumar un nuevo nombre a su delantera.

La UC quedó a una firma de sellar a Justo Giani como su primer refuerzo
 @justogiani
El mercado de pases de la Liga de Primera está ad portas de concretar su primer arribo, pues Universidad Católica allanó el camino para fichar el argentino Justo Giani para la temporada 2026.

Giani quedó libre desde Aldosivi y tiene prácticamente todo acordado para vestir "La Franja", según lo informado por el periodista de ESPN Ricardo Shannon y que pudo corroborar Cooperativa Deportes.

Solo resta la firma para dar paso al anuncio oficial de la UC sobre la flamante incorporación a su línea ofensiva.

Justo Giani anotó seis goles y aportó cuatro asistencias en 31 partidos durante este año, sumando los torneos trasandinos de Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina.

