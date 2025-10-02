La UC recordó el aniversario del récord de imbatibilidad del "Tati" Buljubasich
El exarquero de Universidad Católica consiguió el hito en la temporada 2005 del fútbol chileno.
Este 2 de octubre se cumplen 20 años del récord de imbatibilidad del fútbol chileno, alcanzado por el arquerto José María Buljubasich cuando defendía la camiseta de Universidad Católica.
"Al minuto 50' en el partido entre Universidad Católica y Universidad de Concepción en el 2005, Tati superó los 1.012 minutos, el registro de 1985. Finalmente alcanzó 1.352 minutos", compartieron los cruzados en redes sociales.
Durante esa temporada, el "Tati" consagró su gran rendimiento con la obtención del título clausura junto a la UC venciendo en penales a Universidad de Chile y llegando hasta semifinales de Copa Sudamericana.
