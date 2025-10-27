Síguenos:
Las bajas de Universidad Católica para el duelo clave ante O'Higgins

Publicado:
Llévatelo:
Posterior a un batallado clásico universitario, en Universidad Católica festejaron una victoria que concluyó con muchas bajas para su siguiente compromiso. Los "Cruzados" no podrán contar con cuatro piezas clave para recibir a O'Higgins en el Claro Arena el próximo sábado 1 de noviembre.

