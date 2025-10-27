Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

"Objetos perdidos": La picante publicación de la UC contra la U tras ganar el clásico universitario

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los "cruzados" siguen disfrutando del triunfo en redes sociales.
En portada

Tras el triunfo por 1-0 de Universidad Católica ante Universidad de Chile, los "Cruzados" continuaron las celebraciones con publicaciones en redes sociales, siendo una la que se robó toda la atención.

Un balde en la mitad de la cancha con un papel con el texto "objetos perdidos" y artículos de los azules fue publicado en el Instagram del club.

En la imagen aparecen gorros distintivos de la U, los cuales hacen referencia a la "desaparición" de los hinchas luego de la derrota sufrida en el Claro Arena; y un pasamontañas, en referencia a los festejos de Lucas Assadi, quien salió lesionado del encuentro.

Revisa el post a continuación:

 

Las + leídas
