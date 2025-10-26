Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Patricio Toledo fue homenajeado por la UC en la previa del clásico universitario

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El exfutbolista recibió una camiseta con su nombre.

Durante este domingo, en la previa del clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, el exfutbolista "cruzado" Patricio Toledo fue homenajeado en el Claro Arena.

El referente de la UC recibió una camiseta con su nombre y la ovación de todo el público, a lo que agradeció el cariño de los hinchas.

Toledo logró recuperarse de un infarto agudo al miocardio mientras estaba jugando en la despedida de José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, donde terminó cayendo en la cancha y siendo asistido.


