Patricio Toledo fue homenajeado por la UC en la previa del clásico universitario

Durante este domingo, en la previa del clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, el exfutbolista "cruzado" Patricio Toledo fue homenajeado en el Claro Arena.

El referente de la UC recibió una camiseta con su nombre y la ovación de todo el público, a lo que agradeció el cariño de los hinchas.

Toledo logró recuperarse de un infarto agudo al miocardio mientras estaba jugando en la despedida de José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, donde terminó cayendo en la cancha y siendo asistido.



