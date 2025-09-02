Piero Maza consignó tensa discusión rumbo a camarines del Claro Arena tras el U. Católica-Cobresal

El árbitro Piero Maza consignó en su informe oficial la tensa discusión que protagonizaron los entrenadores asistentes de Universidad Católica y Cobresal, Andrés San Martín y Jaime Gutiérrez, quienes fueron expulsados en los descuentos y continuaron su altercado camino a los camarines tras la agónica victoria por 2-1 de los "cruzados".

Según el documento, todo se originó al minuto 90'+6 por una "conducta inadecuada" de San Martín, quien "provocó una confrontación con el equipo adversario" y salió de su área técnica para "decirle a los pasabalones no apurar la entrega de balones".

Esto provocó la reacción de Jaime Gutiérrez, quien también abandonó su zona para encarar a un miembro del cuerpo técnico rival.

La situación no terminó con la tarjeta roja para ambos. El informe arbitral detalla que los dos ayudantes continuaron la discusión mientras se dirigían a camarines, "siendo calmados" y "separados por miembros de su cuerpo técnico", evidenciando la alta tensión que se vivió en el final del encuentro en el Claro Arena.

El tenso final del partido se enmarca en un resultado que Universidad Católica dio vuelta de manera agónica. Cobresal se había puesto en ventaja con un gol de Diego Coelho (36'), pero los locales lo revirtieron en el segundo tiempo gracias a un tanto de Branco Ampuero (49') y un autogol de José Tiznado en los minutos finales (87').

Ahora, el informe de Piero Maza será analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde ambos ayudantes técnicos arriesgan duras sanciones por su comportamiento antideportivo en el campo de juego y en la zona de vestuarios.