Tiago Nunes anunció el término de su proceso en Universidad Católica

El brasileño Tiago Nunes anunció el término de su proceso como director técnico de Universidad Católica, tras la derrota con Deportes La Serena este domingo en Santa Laura, en la duodécima fecha de la Liga de Primera.

En la conferencia de prensa, sin atender preguntas de los medios, Nunes realizó una declaración junto a José María Buljubasich, gerente deportivo del equipo, y Felipe Correa, presidente de la comisión de fútbol de la UC, quien habló a nombre del directorio y de Juan Tagle, timonel de Cruzados, quien está en Estados Unidos.

"A partir de este momento, de acuerdo con la directiva, hemos decidido no seguir con este proceso que arrancó en marzo del año pasado. A partir de esto también, utilizar este comunicado para agradecer a la directiva del club, Felipe, "Tati", Juan, por la oportunidad de ser el entrenador de este gran club", declaró Nunes.

El brasileño agradeció a los hinchas, a los empleados de Cruzados y a "los jugadores, al final ellos, independiente de los resultados actuales, siempre intentaron hacerlo de buena manera, con esfuerzo, dedicación, buena onda. Construimos un ambiente sano, de respeto, y hemos dejado al club algunas cosas para el futuro, para quien llegue después".

"Estoy convencido que entré por la puerta grande de este gran club y salgo por la misma puerta, con la tranquilidad que intenté hacer un trabajo de excelencia, excelencia es hacer el máximo que se puede dentro de su capacidad y las herramientas a disposición", añadió.

"Deseo al club, a todas las personas que siguen acá y al próximo cuerpo técnico el mejor de los éxitos para que vuelva a ser protagonista, y el club que la gente espera que sea, que pueda pasar este momento difícil lo más rápido posible", cerró.

Correa, por su parte, agradeció a nombre del directorio de Cruzados el profesionalismo del cuerpo técnico de Tiago Nunes. "Este momento nunca es agradable, pero es rescatable como resolvimos una situación como esta y desearle lo mejor".

Finalmente, Buljubasich también agradeció a Nunes por su aporte al club: "Nos ayudó en procesos internos que no teníamos, esas cosas son valorables, la gente no la ve, el periodismo no love, pero nosotros lo hemos experimentado. Los resultados nos tienen en esta situación, pero no quita lo bueno que hizo, hay que reconocer eso".

"Lamentablemente esto sigue, mañana (lunes) vamos a resolver quien va a dirigir el entrenamiento el martes de forma interina, mientras iniciamos la búsqueda de un cuerpo técnico que esté lo antes posible", concluyó Buljubasich.

Los números de Tiago Nunes en la UC

Nunes, desde su llegada en marzo de 2024, dirigió 46 partidos, con 19 victorias, 10 empates y 17 derrotas.

En el Campeonato Nacional 2024 finalizó en el quinto lugar con 46 puntos, clasificando a la Copa Sudamericana 2025.

Sin embargo, en el torneo continental tuvo un fracaso mayúsculo, ya que no logró clasificar a la fase de grupos este año, perdiendo con Palestino en la primera ronda.

En la Copa Chile también sufrió una decepción, quedando eliminado en la fase grupal de forma anticipada, en la quinta fecha, en un grupo donde clasificaron Unión La Calera y San Luis.

En 2025, en general, dirigió 18 partidos, con seis triunfos, tres victorias y nueve derrotas, cuatro de ellas de forma consecutivas en las últimas semanas, lo que provocaron su salida.

El próximo partido de Universidad Católica será el domingo 1 de junio, como visita ante Palestino en La Cisterna, por la fecha 13 de la Liga de Primera.