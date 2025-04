Tiago Nunes: Este liderazgo temporal nada significa si no se entiende que es un proceso

El entrenador Tiago Nunes, quien dirige a Universidad Católica, se presentó ante la conferencia de prensa tras la contundente goleada 6-0 ante Everton en el Bicentenario de La Florida y valoró la actuación del equipo ante varias semanas sufriendo críticas por el rendimiento.

"Fue una buena actuación. El tema de ser puntero, asumir este liderazgo temporal nos trae confianza, pero sabemos que no significa nada si no se entiende que es un proceso largo. El torneo termina en diciembre y tenemos que ser regulares toda la temporada y no un partido o dos", manifestó el técnico brasileño.

Tras esto, Nunes anticipó el clásico ante Universidad de Chile diciendo: "es un partido distinto. Es una final, la historia se respeta. Es un partido aparte. El clásico necesita una evaluación diferenciada. No son partidos que forman parte del torneo".

Respecto a la eventual salida del portero Thomas Gillier, el técnico puntualizó: "No sé nada al respecto, cuando tenga contrato con U. Católica yo cuento con él. Diría que es mejor para él seguir aquí, pensando en su proyecto y su futuro"

"En el fútbol chileno hay una necesidad que el jugador se va temprano y él puede seguir en esta liga, vinculado al club que lo formó. Pero su destino pertenece a él y las personas que lo apoyan", añadió.

Finalmente, Nunes expuso: "Hago un comunicado, Evandro Fornari me acompañó por más de siete años trabajando juntos y, por razones personales, decidió regresar a Brasil y no va continuar acá. Es algo que pertenece a él y su familia. Así que quería desearle lo mejor. No habría logrado lo que hice sin su presencia".