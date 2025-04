Tiago Nunes y el agónico triunfo de la UC: Nos demostramos que podemos hacerlo mejor

El entrenador brasileño Tiago Nunes compareció ante los medios reunidos tras la dramática victoria de Universidad Católica ante Deportes Limache en el Estadio Sausalito este sábado y valoró la actitud de sus pupilos para remontar el marcador en los descuentos.

"El momento que atraviesa la UC es la búsqueda por el equilibrio y, cuando se pierde, genera toda una perspectiva emocional negativa. Cuando se saca un partido adelante como hoy, genera la confianza y el estímulo necesario para entender que, bajo situaciones adversas, se puede sacar un partido adelante", sostuvo.

Posterior a esto, Nunes añadió que "no hay funcionamiento que valga por un jugador que rompa líneas. Siento que la forma como hemos conquistado los tres puntos nos da la capacidad de demostrarnos que podemos hacerlo mejor a como lo estamos haciendo y ayuda a que el equipo pueda seguir creciendo".

"Es un torneo duro. Vi partidos esta fecha y no veo equipo que sea superlativo al otro todo el tiempo. Aunque salimos perdiendo, fallamos un penal y tuvimos un gol anulado; no vi a nadie bajar las manos. Me quedo con esta parte emocional", reiteró el brasileño.