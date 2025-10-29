Tribunal fue severo con Gary Medel y confirmó sanción a Zampedri

Más allá de la felicidad por el triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile en el Claro Arena el fin de semana, el cuadro cruzado dos lamentables bajas por suspensión de cara al crucial partido ante O'Higgins.

Esto porque el Tribunal de Disciplina castigó con dos fechas a Gary Medel luego de la expulsión que el exseleccionado chileno sufrió por una dura falta a Lucas Di Yorio por lo que además de perderse el partido ante los celestes también se ausentará del duelo ante Deportes La Serena.

Además, y pese a la apelación del elenco cruzado, la primera sala del Tribunal ratificó la amarilla a Fernando Zampedri, por lo que el delantero tampoco estará ante el conjunto rancagüino por acumulación de amonestaciones.

A ellos se suma Jhojan Valencia, también suspendido por amarillas.