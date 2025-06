U. Católica le dedicó emotivo mensaje a Luciano Aued tras anuncio de su retiro

Universidad Católica, a través de su cuenta oficial de X, le dedicó un emotivo mensaje acompañado de imágenes al volante argentino Luciano Aued, quien anunció su retiro del fútbol profesional.

En su cuenta de Instagram, el exjugador de la UC escribió una conmovedora despedida: "Hoy me despido de mi carrera como jugador de fútbol. Le pongo punto final a lo que me apasionó y me va a apasionar hasta el último día: jugar a la pelota. Decir basta no es fácil y menos cuando amás tanto pero tanto lo que hiciste durante toda tu vida. Pero la verdad es que estoy vacío, no tengo nada más para dar".

Mientras que los "cruzados" le dedicaron un hilo entero, con imágenes que dejó en su paso por la institución: "Gracias por dejarlo todo por estos colores cuando defendiste a La Franja".

El futbolista argentino se retiró a los 38 años de edad y a lo largo de su carrera defendió las camisetas de Gimnasia de La Plata, Racing, Universidad Católica, Unión de Santa Fe, Instituto, Unión La Calera y Liverpool de Uruguay.

