Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica clasificó a la Supercopa 2026 tras ser subcampeón de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se medirá ante Coquimbo Unido, Huachipato y Deportes Limache.

Este domingo, después de la victoria 2-1 ante Unión La Calera en el Claro Arena, Universidad Católica clasificó a la Supercopa 2026 tras ser subcampeón de la Liga de Primera.

Los "cruzados" finalizaron en el segundo lugar con 58 puntos tras 30 fechas, lo que le terminó dando lugar en este nuevo formato del torneo que incluye a los subcampeones.

Sus rivales en esta nueva Supercopa serán Coquimbo Unido, por ser el campeón de la Liga de Primera; Huachipato y Deportes Limache, que llegaron a la final de la Copa Chile 2025.

La ANFP informó que este torneo se jugará en una sede única y se disputará entre el 21 y el 24 de enero del próximo año, aunque falta la confirmación oficial.

