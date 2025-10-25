Universidad Católica prohibirá camisetas de la U en el Claro Arena

Universidad Católica anunció de cara al clásico universitario de este domingo 26 de octubre que está prohibido portar camisetas de Universidad de Chile.

"Prohibido asistir con ropa del equipo visitante", escribió en una gráfica el elenco cruzado.

"Este domingo solo vestimos La Franja. Vente temprano, cuidemos la localia y vivamos una fiesta en casa", añadió el club en la publicación realizada en redes sociales.