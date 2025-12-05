Universidad Católica renovó a Zampedri, Medel y Ampuero

Universidad Católica confirmó este viernes una noticia clave para la conformación de su plantel de cara al próximo año. La dirigencia precordillerana oficializó la renovación de contratos de tres piezas fundamentales del equipo: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero, quienes extendieron su vínculo para la temporada 2026.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, valoró el esfuerzo realizado por la institución para abrochar la permanencia de sus figuras. "Hemos tenido que trabajar intensamente en los últimos días para poder llegar a esta fecha y poder decir ya con seguridad que tanto Branco Ampuero, Fernando Zampedri y Gary Medel van a ser parte del plantel de Universidad Católica el año 2026", declaró el mandamás.

Con este movimiento, la franja garantizó la continuidad de su columna vertebral. El acuerdo ratificó la permanencia del goleador histórico del club, la vigencia del experimentado bicampeón de América y la solidez defensiva de Ampuero, proyectando así la base del equipo para los desafíos nacionales e internacionales del futuro próximo.

La institución ratificó el anuncio a través de sus redes sociales oficiales, donde celebró el acuerdo e instó a los jugadores a seguir defendiendo la camiseta cruzada.

Esta noticia se dio a conocer en la previa a la última fecha de la Liga de Primera, cuando la UC buscará abrochar su paso a la Copa Libertadores de forma directa.

𝙍𝙀𝙉𝙊𝙑𝘼𝘿𝙊𝙎 ✅️



Anunciamos que el Toro Zampedri, @MedelPitbull y Branco Ampuero han renovado su vínculo con Universidad Católica 🤝⚪️🔵



¡A seguir dejándolo todo junto a #LosCruzados, muchachos! 👏 pic.twitter.com/UCt9Ejj91I — Universidad Católica (@Cruzados) December 5, 2025