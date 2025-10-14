Vicente Bernedo: El objetivo es meterse en la fase de grupos de la Libertadores

El arquero de Universidad Católica, Vicente Bernedo, comentó el momento que vive el cuadro cruzado y la lucha que sostienen por alcanzar un cupo en la edición 2026 de la Copa Libertadores, algo que se ponen como objetivo para el final de la temporada.

"La verdad es llegar a esta recta final teniendo estas oportunidades, también como lo hemos dicho, dependiendo de nosotros, creo que es muy importante. Y también viniendo con esto con esta racha nos da confianza para poder conseguir un objetivo que el club no consigue hace harto tiempo que es meterse en fase de grupo de la Libertadores. Creo que hoy en día ese es nuestro objetivo", dijo en conferencia de prensa.

"El título creo que se ve un poquito más lejos, pero mientras haya alguna posibilidad creo que vamos a vamos a pelear. No depende de nosotros obviamente, pero vamos a estar ahí. Nos quedan siete partidos, si no me equivoco, y tenemos que pelear, intentar ganarlos todos y si es así, vamos a conseguir nuestro objetivo que es lo que queremos", añadió.

El arquero también tuvo palabras para su momento y aseguró que se siente bien después de haber dado una vuelta larga para afianzarse como el 1 titular de la UC.

"Ha sido un camino largo, donde siempre mi objetivo ha querido estar donde estoy ahora. Entonces, la verdad que me tiene muy feliz el estar acá, porque como dices tú en los préstamos he tenido sido préstamos buenos, préstamo malos y uno también va perdiendo a veces un poco la esperanza de si va a llegar o no va a llegar al objetivo que en mi caso era poder llegar acá", dijo.

"La verdad que me preparé mucho tiempo para para esta oportunidad y era mucho tiempo antes sin jugar también partidos. Estuve casi dos años sin poder jugar 90 minutos, entonces, al principio también iba costando. Obviamente iban a haber errores, pero creo que lo he sabido llevar de buena manera. Me he sentido bien, con el pasar de los partidos también y creo que ha ido de la mano con el rendimiento del equipo. Cuando el equipo ha andado bien, también creo que he podido andar bien y me da confianza", complementó.