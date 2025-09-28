Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] ¡Calidad intacta! "Beto" Acosta anotó un golazo a Buljubasich en el "Adiós Capitanes"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El histórico exgoleador cruzado mostró su calidad en el Claro Arena.

[VIDEO] ¡Calidad intacta!
El argentino Alberto "Beto" Acosta, histórico exgoleador de Universidad Católica, mostró su calidad intacta y anotó un golazo este domingo en el Claro Arena, en el evento "Adiós Capitanes", el partido de despedida de Cristián Alvarez, Milován Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

Acosta recibió una asistencia de Milovan y definió con clase, superando al arquero José María "Tati" Buljubasich.

Revisa el golazo del "Beto" Acosta: 

 

