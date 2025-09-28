[VIDEO] ¡Calidad intacta! "Beto" Acosta anotó un golazo a Buljubasich en el "Adiós Capitanes"
El histórico exgoleador cruzado mostró su calidad en el Claro Arena.
El histórico exgoleador cruzado mostró su calidad en el Claro Arena.
El argentino Alberto "Beto" Acosta, histórico exgoleador de Universidad Católica, mostró su calidad intacta y anotó un golazo este domingo en el Claro Arena, en el evento "Adiós Capitanes", el partido de despedida de Cristián Alvarez, Milován Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.
Acosta recibió una asistencia de Milovan y definió con clase, superando al arquero José María "Tati" Buljubasich.
Revisa el golazo del "Beto" Acosta:
🤩⚽🛡 ¿Este SEÑOR? ¡Sólo sabe hacer GOLAZOS!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 28, 2025
Tal y como hizo defendiendo a Universidad Católica en los años 90, Alberto Acosta se despachó esta gran anotación en Adiós Capitanes. Con una sólida definición, el Beto batió la portería del Tati Buljubasich y dejó 1-0 arriba a… pic.twitter.com/cpn4bodNg8