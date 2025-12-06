[VIDEO] Universidad Católica realizó un homenaje al plantel campeón del Clausura 2005

En la previa del duelo ante Unión La Calera en el Claro Arena, Universidad Católica realizó un homenaje al plantel campeón del Campeonato de Clausura del año 2005, entre algunas figuras destacadas estaban José María Buljubasich, Mauricio Zenteno, Manuel Suárez, Jorge Pellicer, entre otros.

