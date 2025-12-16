[VIDEO] Universidad Católica venció a Catar en el inicio de la Copa UC Sub 17

Universidad Católica venció por 1-0 a Catar este lunes, en el inicio de la Copa UC Sub 17, disputada en el Claro Arena, por la primera fecha del Grupo A.

El único gol del partido fue del defensor chileno Francisco Daza, en el minuto 39 del encuentro.

Con el triunfo, la UC quedó líder el Grupo A, mientras que Catar está en el último puesto. El segundo y tercer lugar lo ocupan Perú y Colombia, que igualaron 1-1 en esta misma jornada.

La siguiente fecha de los "Cruzados" será frente a Perú el miércoles 17 de diciembre a las 19:15 horas, mientras que Catar se medirá ante Colombia el mismo día a las 09:30 horas.