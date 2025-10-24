Zampedri en miras a la U: Es el primer clásico en nuestro nuevo estadio, hay una motivación alta

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, palpitó lo que será el clásico de este fin de semana con Universidad de Chile, por primera vez en el Claro Arena, con ilusión por llevarse la victoria en un partido "con trascendencia", tanto por la rivalidad como por la pelea en la tabla.

"Son los partidos más lindos, los más esperados. Tenemos el primer clásico de local en nuestro nuevo estadio, así que hay una motivación muy alta y estamos con muchas ganas. Después, si ellos jugaron ayer o no, nosotros no nos fijamos en eso, sino QUE nos fijamos en nosotros y en tratar de ganar el partido", indicó en conferencia de prensa.

"Para nosotros es muy importante porque es un clásico, el primero en esta cancha, venimos invictos. Si va a servir para una clasificación, bienvenido sea, pero nosotros vamos partido a partido", expresó sobre la pelea por el Chile 2, aunque también remarcó que esa cautela "no quiere decir que este sea un partido más, porque no lo es".

"Es muy importante, más que nada por la trascendencia que tiene. Estos clásicos son muy recordados, entonces hay que jugar al 100", agregó.

Zampedri remarcó que, de vencer a la U, "solamente podemos sacar una mínima ventaja consiguiendo los tres puntos" en la pelea por acceder a Copa Libertadores, pues "hay otros clubes también que están peleando por lo mismo. No va a ser que el que gane el partido se va a quedar con el Chile 2. Faltan partidos".

"Hay que seguir luchando, seguir remando. Seguramente hasta la última fecha no se va a definir. Sí es muy importante porque tendrá una trascendencia importante, pero no significa que ya estés en una copa", añadió.

El goleador destacó el buen individual que ha permitido el despertar colectivo y la racha de seis triunfos consecutivos de la UC: "Últimamente nos estamos enfocando en cada detalle, en lo grupal, que es lo más importante. Hoy necesitamos de todos, estar enfocados al 100 cien. Hay que tirar para adelante como grupo para para conseguir objetivos".

El choque entre elencos estudiantiles se jugará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas; duelo que podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.