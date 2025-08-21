Javier Lea Plaza, abogado del Club Social y Deportivo Los de Abajo, habló tras entregarle una carta al consulado argentino en Santiago y disparó contra las autoridades trasandinas por su manejo tras los incidentes en el partido de Universidad de Chile e Independiente.

Ante los micrófonos señaló que "están cubriendo lo evidente" y que "esto lo van a tapar, como los argentinos siempre lo han hecho". Además, acusó que en el consulado le dieron un portazo: "Es una declaración de guerra; no nos pueden recibir 10 segundos y decir 'ahí está tu papelito".

