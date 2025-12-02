Abumohor y opción de Meneghini en la U: Tiene todas las condiciones, no hay dudas

El expresidente de O'Higgins, Ricardo Abumohor, entregó su total respaldo a Francisco Meneghini ante los rumores que lo posicionan como uno de los candidatos para asumir la banca de Universidad de Chile. El histórico dirigente, quien estuvo en el club de Rancagua cuando llegó el actual técnico, aseguró que "Paqui" cuenta con todas las capacidades para un desafío de esa envergadura.

En conversación con Cooperativa Deportes, Abumohor destacó las cualidades del técnico que tiene a O'Higgins peleando por un cupo directo a Copa Libertadores. "Es un técnico joven que estuvo muy involucrado y participando con grandes técnicos, es una persona seria, conocedora del medio, conoce a todos los jugadores, se involucra en toda la parte de los juveniles. Tiene un equipo profesional. Yo creo que tiene una linda proyección", afirmó.

Consultado sobre si es el momento ideal para que el técnico dé el salto a un club grande, el extimonel del cuadro celeste señaló: "Bueno, yo creo que él va en alza, no tengo dudas de eso; cada vez va a ir aspirando a mayores cosas. Si será el momento o no será el momento, no te lo sabría decir, pero que tiene todas las condiciones, no tengo dudas".

Finalmente, Abumohor explicó parte del modelo de trabajo que se implementó en O'Higgins durante su gestión, y que tuvo la incorporación del DT argentino. "Había un equipo de personas encargadas del análisis, donde estaba mi sobrino Cristián a cargo, Pablo Calandria, personas del cuerpo técnico, donde analizaban cada uno de los temas. En donde creo que fueron muy asertivos en muchas oportunidades y en otras no tanto, pero siempre se ha hecho un trabajo muy profesional y estudiado con respecto a eso", detalló.

El nombre de Francisco Meneghini surgió como una de las opciones que barajan en Azul Azul, en el escenario actual, luego que el entrenador, Gustavo Alvarez, dijo que no continuará al mando del equipo una vez que finalice la presente temporada.