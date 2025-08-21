Acusaron a barristas de la U de impactantes abusos contra personal del estadio antes de los incidentes
En Argentina circuló una grave denuncia sobre el actuar de fanáticos chilenos.
En Argentina circuló una grave denuncia sobre el actuar de fanáticos chilenos.
A los violentos enfrentamientos y posteriores linchamientos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, se sumó una seria acusación contra la parcialidad chilena sobre los momentos anteriores a los hechos captados por las cámaras en la tribuna superior.
El reportero de ESPN Nicolás Brusco señaló que a "empleadas de limpieza, empleados del local que vende hamburguesas y gaseosas, los desnudaron y lo que hicieron después no lo puedo contar (al aire) porque es una aberración, una asquerosidad total relacionada a los baños".
Posteriormente Luciana Rey, esposa de Rodrigo Rey, capitán de Independiente, compartió un chat donde le contaron algunos detalles de los hechos denunciados, según lo rescatado por TyC Sports y Olé.
"Fue denigrante lo que vivieron y les hicieron hacer. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello", retrató en una historia de Instagram que posteriormente fue borrada.
"Vinieron a matar. No todos, pero esa gente vino a matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha", cerró el testimonio.
El periodista partidario Santiago Laise difundió un video donde se acusa a violentos fanáticos de Universidad de Chile de haber obligado a los empleados del estadio a beber orina, además de ser ultrajados sexualmente.
La denuncia señaló que ante aquel escenario se solicitó auxilio a la barra de Independiente que acabó irrumpiendo en el sector visitante para linchar a los seguidores azules que quedaban en el sector.
Esto lo filmó uno de los empleados del club, terminó escondido en una de las partes de la tribuna.— SantiLaise7 (@Santilaise7) August 22, 2025
CITEN SI ME VAN A SACAR EL VIDEO #Independiente #Udechile #Conmebol pic.twitter.com/Su0Lgofrnn