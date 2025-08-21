Acusaron a barristas de la U de impactantes abusos contra personal del estadio antes de los incidentes

A los violentos enfrentamientos y posteriores linchamientos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, se sumó una seria acusación contra la parcialidad chilena sobre los momentos anteriores a los hechos captados por las cámaras en la tribuna superior.

El reportero de ESPN Nicolás Brusco señaló que a "empleadas de limpieza, empleados del local que vende hamburguesas y gaseosas, los desnudaron y lo que hicieron después no lo puedo contar (al aire) porque es una aberración, una asquerosidad total relacionada a los baños".

Posteriormente Luciana Rey, esposa de Rodrigo Rey, capitán de Independiente, compartió un chat donde le contaron algunos detalles de los hechos denunciados, según lo rescatado por TyC Sports y Olé.

"Fue denigrante lo que vivieron y les hicieron hacer. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello", retrató en una historia de Instagram que posteriormente fue borrada.

"Vinieron a matar. No todos, pero esa gente vino a matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha", cerró el testimonio.

El periodista partidario Santiago Laise difundió un video donde se acusa a violentos fanáticos de Universidad de Chile de haber obligado a los empleados del estadio a beber orina, además de ser ultrajados sexualmente.

La denuncia señaló que ante aquel escenario se solicitó auxilio a la barra de Independiente que acabó irrumpiendo en el sector visitante para linchar a los seguidores azules que quedaban en el sector.