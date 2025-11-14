Adiós definitivo a la U: Huracán usará la opción de compra por Emmanuel Ojeda

En la recta final de la temporada 2025, Universidad de Chile obtendrá un ingreso con la venta de uno de sus jugadores cedidos, y que está próximo a terminar su préstamo.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el club argentino Huracán ejecutará la opción de compra por el volante Emmanuel Ojeda, que llegó al equipo en enero.

El "Globo" desembolsará una cifra cercana a los 750.000 dólares para hacerse con la carta del mediocampista, quien ha disputado 36 partidos, con un gol y dos asistencias.

Otro de los futbolistas azules que deben volver en 2026 y están en la órbita de dejar el club es el delantero Luciano Pons.

El artillero es altamente valorado por Atlético Bucaramanga de Colombia y se analiza la situación sobre su opción de compra, que asciende a alrededor de 600.000 dólares.