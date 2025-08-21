Síguenos:
Alcalde de Independencia rechazó programación de la Supercopa en Santa Laura

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su categórico rechazo a la decisión de la ANFP y el Gobierno de fijar el Estadio Santa Laura, ubicado en su comuna, como sede de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para el domingo 14 de septiembre. “Como alcalde de esta comuna solicito al Gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron. Si no se recibe este partido en distintos lugares es porque sus complejidades son altas”, señaló

