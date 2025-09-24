Alcaldesa de La Serena anunció querellas tras "banderazo" de la U: Que el club se haga cargo

Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, indicó que se tomarán acciones legales luego del incendio e incidentes que se produjeron en el "banderazo" de Universidad de Chile a las afueras de su hotel de concentración, en la previa de la revancha de Copa Sudamericana con Alianza Lima.

"El lugar donde ocurrió esto es un lugar histórico, al lado del Faro, un sector turístico que nos ha costado mucho recuperar en esta gestión. Nos cuesta muchísimo cada peso", expresó a T13.

"Yo voy a instar a que el club deportivo (Universidad de Chile) se haga cargo de todos los daños y perjuicios de bien nacional de uso público, nos van a tener que reponer cada lugar y cada espacio", agregó.

#Cooperativa90 [Video] Gobierno comentó los incidentes ocurridos en el "hotelazo" de la Universidad de Chile: "Las medidas de seguridad se tomaron, pero los mal llamados hinchas enfrentaron a Carabineros y generaron el incendio" https://t.co/LANBNLpJKe pic.twitter.com/Er33FfKcPd — Cooperativa (@Cooperativa) September 25, 2025

En ese sentido, la edil reafirmó sus dichos a través de un video: "Vamos a presentar todas las querellas correspondientes por el daño patrimonial que se ha hecho a la comuna de La Serena, para hacer responsables a quienes destruyeron cada metro cuadrado de nuestro patrimonio".

Norambuena también hizo un llamado al delegado presidencial, Galo Luna: "Si van a ocurrir este tipo de actividades deportivas, que sabemos que trae consigo muchos hinchas que llevan este tipo de delitos, yo lo que le pido es que realmente trabajen con los equipos operativos de Carabineros".

"Así como rápidamente se movieron los Carabineros para las fiestas del 18 de septiembre, también queremos que así se movilicen para la seguridad de nuestros vecinos. Lo que nosotros necesitamos es que hoy día se actúe con rapidez frente a estos hechos delictuales, que nosotros no vamos a permitir", agregó la alcaldesa.