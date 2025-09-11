Altamirano y la Supercopa: Los que deciden son otras personas, yo siempre quiero jugar

En su vuelta a los entrenamientos con Universidad de Chile tras su paso por La Roja, el volante Javier Altamirano compartió su orgullo por portar la camiseta nacional y aclaró que su deseo es disputar la Supercopa este domingo ante Colo Colo.

"Estoy bien para jugar el domingo. Eso (de una posible suspensión) no nos incumbe a nosotros. Aquí nos preparamos día a día para lo que se nos viene no más. (En la organización) los que deciden son otras personas, pero yo siempre quiero jugar", apuntó.

Repasando su actuación en La Roja, el volante sostuvo: "Como se dice, a cada futbolista chileno le gustaría jugar en el Nacional. Estoy muy feliz, independiente de la situación en la que se está".

Posteriormente, Altamirano fue consultado por la posibilidad de seguir en la Copa Sudamericana: "Queríamos seguir compitiendo a ese nivel. Cuando se dio la noticia (que avanzaron a cuartos) estaba en la selección, pero un partido antes del viaje a Lima viene bien".