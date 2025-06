Gustavo Álvarez decidió cortar los rumores que lo vinculan con un paso a La Roja durante la conferencia que dio en la antesala del choque de Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido. Fiel a su estilo, el argentino cerró el tema con tranquilidad al decir: "Por generar un ambiente sano y puro como hubo siempre, les voy a pedir el favor de no tocar el tema. Evitémoslo, si no me preguntan, yo no tengo que contestar”.

